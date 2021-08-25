26 Ağustos 2021, Perşembe
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Tofaş aşkı sınır tanımadı! İşte Türkiye'nin en pahalı Doğan SLX marka aracı! Fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ arabası Bursa'da satıldı. Bir vatandaşın bir buçuk yıllık emeği sonucu ortaya çıkan Doğan SLX marka aracı Bursa'da yaşayan iş insanına 180 bin liraya satın alarak tarihe geçti. 560 beygir gücüne ulaşabilen araç iç tasarımı ve orijinal kaportasıyla ilgi odağı oldu.