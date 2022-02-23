Taşıt kredisinde vade ve limit ne kadar oldu?

Otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Fiyatlarda yaşanan artış sonrasında taşıt kredileri için beklenen düzenleme geldi. Bu kapsamda değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtla için kredi tutarı yüzde 70 aşamayacak. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile iligli detayları anlattı.

TAŞIT KREDİSİNDE YENİ DÖNEM





48 AYA KADAR VADE

- NİHAİ FATURA DEĞERİ VADE (AY) KREDİ ORANI (%)

- 400 BİN TL VE ALTI 48 70

- 400 BİN-800 BİN TL 36 50

- 800 BİN-1.2 MİLYON TL 24 30

- 1.2 MİLYON-2 MİLYON TL 12 20