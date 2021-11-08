08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

Talep çok ama araç yok! İkinci el araba fiyatları ne durumda? İkinci el otomobil kaç para?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 10:07
Pandemi ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki ikinci el araç satışlarında durum nasıl? Piyasada hareketlilik var mı? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat’ın konuğu olan ikinci el otomotiv satış müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivaslı usta yerli otomobil yaptı!
Sivaslı usta yerli otomobil yaptı!
İkinci el araba fiyatları ne durumda?
İkinci el araba fiyatları ne durumda?
Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler
Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler
TOGG ne zaman piyasaya çıkacak?
TOGG ne zaman piyasaya çıkacak?
TOGG gaza bastı
TOGG gaza bastı
Ford Mustang Mach-E çarpışma testini geçebildimi?
Ford Mustang Mach-E çarpışma testini geçebildimi?
Yerli otomobil önemli aşamada
Yerli otomobil önemli aşamada
Çip krizi büyüyor!
Çip krizi büyüyor!
Motor yağı alırken dikkat!
Motor yağı alırken dikkat!
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik’e geliyor
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik'e geliyor
Yerli otomobil 0’dan 100 KM’ye...
Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye...
İkinci el araç fiyatlarında son durum
İkinci el araç fiyatlarında son durum
Daha Fazla Video Göster