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Son dakika: Otomobil piyasasında koronavirüs arası bitti! İkinci el araç araçlarda hareketlilik |Video

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12.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs mücadelesi nedeniyle durgunluk yaşayan otomobil piyasası hareketlendi. Kademeli olarak normalleşme süreciyle araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Sıfır otomobil üretiminde yaşanan durağanlık nedeniyle daha çok tercih edilen bir kez daha ikinci el otomobiller. Galerilerde ise talepler arttı.

Koronavirüs mücadelesi nedeniyle durgunluk yaşayan otomobil piyasası hareketlendi. Kademeli olarak normalleşme süreciyle araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Sıfır otomobil üretiminde yaşanan durağanlık nedeniyle daha çok tercih edilen bir kez daha ikinci el otomobiller. Galerilerde ise talepler arttı.
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