17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Son dakika: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında değişiklik yolda: Meclis'e gönderildi

Son dakika: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında değişiklik yolda: Meclis'e gönderildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2021 15:44
Güncelleme:17.05.2021 15:51
Son dakika haberi... Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Yasa çıkarsa, sigortadan ödenen tazminatlar standart hale gelecek. Böylece farklı tazminatlar ödenmeyecek, hasar aracılarına gerek kalmayacak, tüketici mağdur olmayacak. Tasarı ile başka değişiklikler de yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren açıklama!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren açıklama!
Efsane otomobil yeniden hayatta!
Efsane otomobil yeniden hayatta!
2 haftada rekor satış! Araba alacaklar dikkat
2 haftada rekor satış! Araba alacaklar dikkat
Araç lastiklerinde yeni dönem
Araç lastiklerinde yeni dönem
Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı
Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı
Kauçuk krizi! Araç fiyatlarına da yansıyacak
Kauçuk krizi! Araç fiyatlarına da yansıyacak
TOGG'a dünyaca ünlü tasarım ödülü
TOGG'a dünyaca ünlü tasarım ödülü
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar
İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu
İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yapıldı: 1 Mayıs'ta başlıyor
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yapıldı: 1 Mayıs'ta başlıyor
İşte yılın en ucuz sıfır otomobilleri! Hepsi 4 ay içinde satıldı!
İşte yılın en ucuz sıfır otomobilleri! Hepsi 4 ay içinde satıldı!
Daha Fazla Video Göster