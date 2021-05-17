Son dakika: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında değişiklik yolda: Meclis'e gönderildi

Son dakika haberi... Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Yasa çıkarsa, sigortadan ödenen tazminatlar standart hale gelecek. Böylece farklı tazminatlar ödenmeyecek, hasar aracılarına gerek kalmayacak, tüketici mağdur olmayacak. Tasarı ile başka değişiklikler de yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

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