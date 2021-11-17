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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100'e yakın araç var

A Haber
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Giriş: 17.11.2021 12:57
Pandemi döneminde çip krizi büyüyünce sıfır araç üretimi azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Büyük bazı galeri ve araç kiralayan şirketler sitelerin kapalı otoparklarını kiralayarak sıfır ve ikinci el araçları stokladığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Murat Dada ve kemaraman Hasan Sedat Yalçın işte o otoparklardan birine girdi. İşte o görüntüler...
A Haber görüntüledi! Sıfır araçlar otoparkta A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! SIFIR ARAÇLAR OTOPARKTA
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A Haber görüntüledi! Sıfır araçlar otoparkta
A Haber görüntüledi! Sıfır araçlar otoparkta
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