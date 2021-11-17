Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100'e yakın araç var

Pandemi döneminde çip krizi büyüyünce sıfır araç üretimi azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Büyük bazı galeri ve araç kiralayan şirketler sitelerin kapalı otoparklarını kiralayarak sıfır ve ikinci el araçları stokladığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Murat Dada ve kemaraman Hasan Sedat Yalçın işte o otoparklardan birine girdi. İşte o görüntüler...