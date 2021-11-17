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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100'e yakın araç var

Pandemi döneminde çip krizi büyüyünce sıfır araç üretimi azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Büyük bazı galeri ve araç kiralayan şirketler sitelerin kapalı otoparklarını kiralayarak sıfır ve ikinci el araçları stokladığı öne sürüldü. A Haber muhabiri Murat Dada ve kemaraman Hasan Sedat Yalçın işte o otoparklardan birine girdi. İşte o görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:57
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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100’e yakın araç var

Koronavirüs salgıyla birlikte otomotiv sektöründe çip krizi başladı. Kriz zamanla öyle büyüdü ki dünya devi otomobil firmaları bile araç üretimini azaltmak durumunda kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100’e yakın araç var

Bu durum araç fiyatlarını etkileyince fırsatçılar ortaya çıktı. Büyük bazı galeri ve araç kiralama şirketleri sitelerin kapalı otoparklarını kiralayarak sıfır ve ikinci el araçları stokladığı iddia edildi.

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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100’e yakın araç var

HEPSİ SIFIR KİLOMETRE

A Haber İstanbul Küçükçekmece'de bulunan işte o otoparklardan birine girdi. O otoparkı anlatan A Haber muhabiri Murat Dada, "Yaklaşık 100'e yakın araç var. Hepsi de sıfır kilometre" dedi.

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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100’e yakın araç var

Araç kiralama şirketi sahibi olduğu iddia edilen bir kişi oturduğu sitenin otoparkının bir bölümünü site yönetiminden kiraladı.

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Site otoparklarında sıfır araçlar stoklandı iddiası! A Haber o otoparklardan birini görüntüledi: Burada 100’e yakın araç var

İşte o otopaktan görüntüler...