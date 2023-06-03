Otomotiv pazarı 10 yılın zirvesinde! Mayısta satış rekoru kırıldı

Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken bu rakam tüm zamanların en yüksek mayıs ayı satış oranı olarak kayıtlara geçti.

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