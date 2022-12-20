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Otomobil piyasasında hareketlilik! Sıfır araçlar gemilerde satılıyor

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 15:42
Araç piyasasında yeni yıl öncesi hareketlilik yaşanıyor. Sıfır araçlar Türkiye yolunda satılıyor. Peki 2. el piyasasında hareketlilik var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada konuğu olan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.
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Sıfır araçlar gemilerde satılıyor
Sıfır araçlar gemilerde satılıyor
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