Otomobil piyasasında hareketlilik! Sıfır araçlar gemilerde satılıyor

Araç piyasasında yeni yıl öncesi hareketlilik yaşanıyor. Sıfır araçlar Türkiye yolunda satılıyor. Peki 2. el piyasasında hareketlilik var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada konuğu olan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.

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