21 Aralık 2022, Çarşamba
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Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) değerleme oranında indirim! Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? Uzman isim anlattı
2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Başkan Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanmasıyla yüzde 50'lik indirimle yüzde 61,5 olarak belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. 2. el satış uzmanı Mustafa Anaçal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.