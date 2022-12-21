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Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) değerleme oranında indirim! Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? Uzman isim anlattı

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 13:51
2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Başkan Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanmasıyla yüzde 50'lik indirimle yüzde 61,5 olarak belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. 2. el satış uzmanı Mustafa Anaçal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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