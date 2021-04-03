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Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021’de sona erdi

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Giriş: 03.04.2021 00:57
Güncelleme:03.04.2021 01:09
Kış lastiği uygulaması 1 Mart 2021 günü sona erdi. Araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. İşyerlerinin önünde oluşan yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bitti, lastikçilerde yaz mesaisi başladı.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış lastiklerini yazlıklarla değiştirmek isteyenler lastikçilerin önünde sıraya girdi.

Bu yoğunluk lastikçilerin yüzünü güldürdü.

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