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Kiralık ve 2. el araçta bayram hareketliliği! Araç piyasası ne durumda?

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 13:58
Son dakika haberleri… Otomotiv sektöründe hem kiralama hem de ikinci el otomobillerde bayram hareketliliği yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.
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