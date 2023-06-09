Kiralık ve 2. el araçta bayram hareketliliği! Araç piyasası ne durumda?

Son dakika haberleri… Otomotiv sektöründe hem kiralama hem de ikinci el otomobillerde bayram hareketliliği yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.

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