21 Ocak 2023, Cumartesi
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Kasko fiyatları nasıl düşürülür? Yüksek sigorta fiyatları için hesaplı alternatifler neler?
Araç fiyatlarındaki artış sigorta maliyetlerini de direkt etkiliyor. Buna bağlı olarak zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatlarında son dönemde önemli artışlar oldu. Peki yüksek maliyetli sigorta fiyatları için hesaplı alternatifler neler? Kasko fiyatlarını düşüren seçenekler var mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı verdi.