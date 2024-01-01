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Karla kaplı pistlerde drift

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Giriş: 01.01.2024 20:05
Görüntüler İsveç'te kayda geçti. Bir grup arkadaş karlı havayı fırsat bilerek araçlarıyla sürüş pistinde drift yaptı. İşte nefes kesen o görüntüler...
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Karla kaplı pistlerde drift
Karla kaplı pistlerde drift
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