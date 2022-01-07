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İşte dünden bugüne Togg’un tasarım hikayesi

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Giriş: 07.01.2022 15:07
Güncelleme:07.01.2022 15:14
2014 yılında bir toplantıda konuşan Erdoğan Türkiye'nin artık kendi yerli otomobilini yaratması gerektiğini söylemişti. İlk harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. 2015'te, TÜBİTAK öncülüğünde, İsveçli SAAB firmasından bir modelinin fikri mülkiyet hakları satın alındı ve, iki yıl sonra yerli sanayicilerden oluşan konsorsiyum kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding işbirliği protokolünü imzaladı. 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismiyle şirket kuruldu. Yönetimine Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Çalışmalar Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. Vatandaşlarla da anketler yapıldı, araç modelleri belirlendi. Elektrikli yerli otomobilin prototipi tamamlandı, ve 100 yıllık serüvende mutlu sona gelindi.
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