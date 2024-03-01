01 Mart 2024, Cuma
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İkinci elde araç alım fırsatı mı? 2. El araç piyasasında fiyatlar ne durumda?
Birçok araç sürücüsü hem araçlarını yenilemek hem de model yükseltmek için hareketli günler yaşanıyor. Fiyatlar gerilemeye başladı. Peki şu anda ki fiyatlar ikinci elde araç alım fırsatı mı? İkici el piyasasında hareket var mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan 2. el araç satış uzmanı Serkan Özatacı anlattı.