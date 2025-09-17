17 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İkinci el otomobilde kilometre oyunu! Araçlarda kontrol nasıl yapılır?
İkinci el araç alım satımlarında zaman zaman kilometre düşürme hilesi gündeme geliyor. Son olarak İstanbul'da bir galerinin böyle bir yönteme başvurduğu belirlenip bakanlıkça ceza kesildi. Peki ama vatandaş kilometrenin düşürülüp düşürülmediğini nasıl anlayacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları ekspertiz uzmanı Ersin Hasan ile konuştu.