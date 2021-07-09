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İkinci el araç piyasasında hareketlilik! Fiyatlar ne kadar arttı? Ne zaman düşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 15:37
Güncelleme:09.07.2021 15:45
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bu durum fiyatları da artırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan 2. El Araç Satış Müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.
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