İkinci el araç ilanlarına düzenleme! Sıfır otomobiller için yapılan düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretine ilişkin yeni karar aldı. Sıfır otomobillerin ikinci el satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı uzatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu olan Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu aktardı.

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