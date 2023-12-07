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İkinci el araç ilanlarına düzenleme! Sıfır otomobiller için yapılan düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 12:36
Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretine ilişkin yeni karar aldı. Sıfır otomobillerin ikinci el satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı uzatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu olan Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu aktardı.
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