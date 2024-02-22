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Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 17:00
Otomobilde senetle satış dönemi başladı. Galeriler artık bankaların yapmadığı taksiti senetle yapıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan 2. el araba satış uzmanı Mehmet Karabacey anlattı.
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