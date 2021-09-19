19 Eylül 2021, Pazar
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Fardaki ayrıntı görenleri şaşkına çevirdi! İşte otomobil görünümlü ses bombaları
Otomobillerde modifiye tutkunluğu sınır tanımıyor. Birer desibel canavarı olan araçlar dışarıdan sıradan gözükse de içerisindeki ayrıntılar görenleri şaşırtıyor. Ön farın içerisine yaptığı şeyi görenler ise bu kadarına pes diyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.