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Fardaki ayrıntı görenleri şaşkına çevirdi! İşte otomobil görünümlü ses bombaları

A Haber
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Giriş: 19.09.2021 10:55
Otomobillerde modifiye tutkunluğu sınır tanımıyor. Birer desibel canavarı olan araçlar dışarıdan sıradan gözükse de içerisindeki ayrıntılar görenleri şaşırtıyor. Ön farın içerisine yaptığı şeyi görenler ise bu kadarına pes diyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
Fardaki ayrıntı şoke etti! FARDAKİ AYRINTI ŞOKE ETTİ!
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Fardaki ayrıntı şoke etti!
Fardaki ayrıntı şoke etti!
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