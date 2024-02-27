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Değer kaybı tazminatı nedir? Kimler değer kaybı tazminatı alabilir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 12:22
Trafik kazasından sonra tazminat almak mümkün. Peki araçtaki değer kaybı tazminatı nasıl alınır? Değer kaybı tazmini için nereye, nasıl başvuru yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil sektörü uzmanı Mesut Bıyık anlattı.
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Değer kaybı tazminatı nedir?
Değer kaybı tazminatı nedir?
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