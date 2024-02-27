Değer kaybı tazminatı nedir? Kimler değer kaybı tazminatı alabilir?

Trafik kazasından sonra tazminat almak mümkün. Peki araçtaki değer kaybı tazminatı nasıl alınır? Değer kaybı tazmini için nereye, nasıl başvuru yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil sektörü uzmanı Mesut Bıyık anlattı.

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