01 Ocak 2024, Pazartesi
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Bugün itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 2 dakikada bir güncellenecek
Yeni yılın ilk günü ile birlikte birçok yenilik de hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devreye alınan şehirler arası otobüslere konulan takip cihazlarının kullanılmaya başlandı. Yeni uygulama ile beraber taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.