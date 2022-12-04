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Bu araçlar yağmurda dışarı çıkmıyor! Sahipleri için bu araçlar paha biçilmez...Efsane Murat serisi hala yollarda

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Giriş: 04.12.2022 10:09
Bir döneme damga vuran otomobiller... 1977 ve 83 yılları arasında üretilen ve Türk halkının gönlünde yer edinmiş, Murat 131 ve 124'lere ilgi hala yüksek. Öyle ki bunun için bir dernek dahi kurulmuş. Türkiyenin bir çok ilinde çeşitli etkinliklerde de boy gösteren bu klasik araçları Belgrad Ormanı'nda bir araya getirdik.
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