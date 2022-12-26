Bayiler yılbaşı öncesi araç mı stokluyor? Bayilerde neden sıfır araç yok?

2023 yılına girmeye sayılı günler kala araç almak isteyenler bayilerde otomobil bulamıyor. Bu da akıllara 'bayiler ve galeriler sıfır araçları stokluyor mu?’ sorusunu getiriyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.

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