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Bayiler yılbaşı öncesi araç mı stokluyor? Bayilerde neden sıfır araç yok?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 11:10
2023 yılına girmeye sayılı günler kala araç almak isteyenler bayilerde otomobil bulamıyor. Bu da akıllara 'bayiler ve galeriler sıfır araçları stokluyor mu?’ sorusunu getiriyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.
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