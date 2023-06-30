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Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan Türkmenistan'a TOGG hediyesi! Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a törenle teslim edildi! Direksiyona "alaca" bağlanıp tütsülendi

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 09:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale’den adını alan iki adet Beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle teslim etti. Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi. Öte yandan, atlı birliklerin gösterisiyle düzenlenen törenlerin geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da adıyla teşekkür edildi.
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