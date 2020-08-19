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Araç satanlar dikkat! Bu görüntüler son bulacak
2. el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken detay. Satılık ve kiralık otomobillerin yol ve kaldırım işgali sona eriyor. Satılık-kiralık otomobiller yeni düzenlemeye göre kaldırıma veya yolu kapatacak şekilde bırakamayacak. Oto galerisi önündeki bu görüntüler son bulacak. Detayları A HAber muhabiri Mehmet Nilüfür aktardı.
2. el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken detay. Satılık ve kiralık otomobillerin yol ve kaldırım işgali sona eriyor. Satılık-kiralık otomobiller yeni düzenlemeye göre kaldırıma veya yolu kapatacak şekilde bırakamayacak. Oto galerisi önündeki bu görüntüler son bulacak. Detayları A HAber muhabiri Mehmet Nilüfür aktardı.