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Araç satanlar dikkat! Bu görüntüler son bulacak

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Giriş: 19.08.2020 09:59
Güncelleme:19.08.2020 10:02
2. el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken detay. Satılık ve kiralık otomobillerin yol ve kaldırım işgali sona eriyor. Satılık-kiralık otomobiller yeni düzenlemeye göre kaldırıma veya yolu kapatacak şekilde bırakamayacak. Oto galerisi önündeki bu görüntüler son bulacak. Detayları A HAber muhabiri Mehmet Nilüfür aktardı.

2. el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken detay. Satılık ve kiralık otomobillerin yol ve kaldırım işgali sona eriyor. Satılık-kiralık otomobiller yeni düzenlemeye göre kaldırıma veya yolu kapatacak şekilde bırakamayacak. Oto galerisi önündeki bu görüntüler son bulacak. Detayları A HAber muhabiri Mehmet Nilüfür aktardı.

Bu görüntüler son bulacak
Bu görüntüler son bulacak
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