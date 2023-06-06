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Ahşap otomobil rekor fiyata satıldı! Herkes bu arabayı konuşuyor

A Haber
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Giriş: 06.06.2023 09:12
Fransa'da bir marangoz ahşaptan bir otomobil yaptı. Müzayedede o otomobil, 210 bin euro'ya alıcı buldu. Tamamen ahşaptan yapılan otomobil, farklı duruşu ile dikkatleri de üzerine çekiyor.
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