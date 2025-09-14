14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları A Haber Almanya’nın en büyük otomobil fuarında
A Haber Almanya’nın en büyük otomobil fuarında

A Haber Almanya’nın en büyük otomobil fuarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 12:02
Klasik ve lüks segment otomobiller Almanya'da görücüye çıktı. Değerleri milyon dolarları bulan araçlardan bazıları bir asra meydan okuyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz ünlü saray bahçelerinde düzenlenen fuardaydı. İşte izlenimleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Almanya’nın en büyük otomobil fuarında
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
Almanya’nın en büyük otomobil fuarı
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
TOGG Almanya’da görücüye çıktı!
TOGG Almanya'da görücüye çıktı!
Togg T10F çarpışma testi! 5 yıldız aldı
Togg T10F çarpışma testi! 5 yıldız aldı
Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru
Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru
İkinci elde fiyatlar yine yükselişte!
İkinci elde fiyatlar yine yükselişte!
İkinci el otomobil piyasasında satışlar ne durumda?
İkinci el otomobil piyasasında satışlar ne durumda?
Test sürüşü kazalarında kim sorumlu?
Test sürüşü kazalarında kim sorumlu?
İkinci el otomobilde yılın zirvesi!
İkinci el otomobilde yılın zirvesi!
Sıfır otomobilde leke gizli ayıp sayıldı
Sıfır otomobilde leke "gizli ayıp" sayıldı
TOGG T10F’nin yola çıkacağı tarih belli oldu
TOGG T10F'nin yola çıkacağı tarih belli oldu
Togg T10F’nin yola çıkacağı tarih belli oldu!
Togg T10F’nin yola çıkacağı tarih belli oldu!
Daha Fazla Video Göster