2024 yılında kampanyalar sürer mi? Otomobil firmalarından dikkat çekici kampanyalar

Yeni yıla sayılı günler kala araç markaları kampanya üstüne kampanya yaptı. Sıfır araçlarda indirim kampanyaları bir hafta sonra sona erecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.

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