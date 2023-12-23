23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları 2024 yılında kampanyalar sürer mi? Otomobil firmalarından dikkat çekici kampanyalar

2024 yılında kampanyalar sürer mi? Otomobil firmalarından dikkat çekici kampanyalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2023 10:52
Yeni yıla sayılı günler kala araç markaları kampanya üstüne kampanya yaptı. Sıfır araçlarda indirim kampanyaları bir hafta sonra sona erecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2024 yılında kampanyalar sürer mi?
2024 yılında kampanyalar sürer mi?
Otomobilde yatırım dönemi bitti
Otomobilde yatırım dönemi bitti
Randevu sistemine rağmen yoğunluk!
Randevu sistemine rağmen yoğunluk!
Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası
Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama!
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama!
Sıfır otomobilde son fırsat!
Sıfır otomobilde son fırsat!
Yediemindeki araçlar ne zaman satılacak?
Yediemindeki araçlar ne zaman satılacak?
Togg’un sedan modeli 2025’de
Togg'un sedan modeli 2025'de
6 ay ve 6 bin kilometre şartı genişliyor
6 ay ve 6 bin kilometre şartı genişliyor
Togg farkı! İşte yükselişin sebebi
Togg farkı! İşte yükselişin sebebi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
Kasko poliçe fiyatlarında düşüş
Kasko poliçe fiyatlarında düşüş
Daha Fazla Video Göster