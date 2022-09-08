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2 ev veren oldu satmadı! İşte 100 bin liraya aldığı Amerikan otomobili

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Giriş: 08.09.2022 11:31
Antalya'da 100 bin TL’ye satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı aracı 450 bin TL masraf yaparak 18 ayda ilk günkü görünümünü elde eden İbrahim Seven, 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken gezdirdiği caddelerde oldukça gördü. Satması için birimim 2 milyon TL, bir kişinin de 2 ev teklif ettiğini dile getiren Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobiline çocuğu gibi bakıyor.
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