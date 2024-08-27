2. el otomobil satışı sil baştan! Dolandırıcılığı bitirecek sistem

2. el otomobil piyasası hem dolandırıcılığa hem de spekülasyonlara oldukça açık. Bu durumdan hem galericiler hem de araç alacaklar çok şikayetçiydi. Yapılan düzenlemeyle birlikte piyasa sil baştan yenilendi. Artık, yetki belgesi olmayan kimse araç alıp-satamayacak. Peki, 2. El araç almak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor. İşte cevabı…

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