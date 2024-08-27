27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
2. el otomobil satışı sil baştan! Dolandırıcılığı bitirecek sistem

2. el otomobil satışı sil baştan! Dolandırıcılığı bitirecek sistem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 20:44
2. el otomobil piyasası hem dolandırıcılığa hem de spekülasyonlara oldukça açık. Bu durumdan hem galericiler hem de araç alacaklar çok şikayetçiydi. Yapılan düzenlemeyle birlikte piyasa sil baştan yenilendi. Artık, yetki belgesi olmayan kimse araç alıp-satamayacak. Peki, 2. El araç almak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor. İşte cevabı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. el otomobil satışı sil baştan!
2. el otomobil satışı sil baştan!
88 model otomobile 200 bin TL harcadı
88 model otomobile 200 bin TL harcadı
Yüzen araba Amphicar | OTO TARİH
Yüzen araba “Amphicar” | OTO TARİH
MTV’de son gün...
MTV’de son gün...
TOGG ile Avrupa turu! 1 ayda 11 ülke gezdi
TOGG ile Avrupa turu! 1 ayda 11 ülke gezdi
Şarj edilebilen hibrit araçta ÖTV indirimi!
Şarj edilebilen hibrit araçta ÖTV indirimi!
Bir tık ile ekspertiz raporu!
Bir tık ile ekspertiz raporu!
Eksper raporları e-Devlet’te
Eksper raporları e-Devlet'te
2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
Hurda araçlar servete dönüşüyor
Hurda araçlar servete dönüşüyor
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster