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2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

İHA
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Giriş: 19.04.2021 11:00
Güncelleme:19.04.2021 11:04
Yaz döneminde 2. el otomobil fiyatlarında artışların görüleceği haberleri sonrasında alıcılar araştırmalarına başladı. 2. el araba alacak olanlar bütçelerine uygun otmobillere yoğunlaşmaya başladı. Çip krizinden dolayı sıfır otomobillerin üretilememesinden dolayı 2. elde yaşanacak artış öncesi 100 bin TL altında olan araçlar listelendi. İşte 100 bin TL'den ucuz 2. el arabalar.
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar
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