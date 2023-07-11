2. el araçta usulsüz satışa denetim! 5 bine yakın kişi tespit edildi

İkinci el araçta usulsüz satışa denetim geliyor. Satış kuralını ihlal eden 5 bine yakın kişi tespit edildi. Ticaret Bakanı Ömer ise kısa sürede istikrarın sağlanacağını ifade etti. Kurallara uymayanlara 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.

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