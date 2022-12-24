2. el araç piyasasında hareketlilik! 2023 yılında ikinci el oto satışında beklenti ne?

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala araç piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yöneldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan 2. el otomobil satış müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.

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