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2. el araç piyasasında hareketlilik! 2023 yılında ikinci el oto satışında beklenti ne?

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 12:22
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala araç piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yöneldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan 2. el otomobil satış müdürü Metin Tüzel değerlendirdi.
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2. el araç piyasasında hareketlilik!
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