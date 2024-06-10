2. el araç alacaklar dikkat! Çin menşeli araçlara ek vergi kararı fiyatları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de uyardı

Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergi geliyor. Piyasadaki dengeleri nasıl değiştirecek? 2. el fiyatlarını etkiler mi? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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