10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

2. el araç alacaklar dikkat! Çin menşeli araçlara ek vergi kararı fiyatları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de uyardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 14:11
Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergi geliyor. Piyasadaki dengeleri nasıl değiştirecek? 2. el fiyatlarını etkiler mi? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. el otomobil alacaklar dikkat!
2. el otomobil alacaklar dikkat!
Yeni araç alacaklar dikkat!
Yeni araç alacaklar dikkat!
“Aracımı tamir etmedin” davası
“Aracımı tamir etmedin” davası
Yeni araç alacaklar dikkat
Yeni araç alacaklar dikkat
Araç alım-satımında ’fast’ dönemi!
Araç alım-satımında 'fast' dönemi!
Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi!
Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi!
Sıfır otomobilde yaz kampanyası!
Sıfır otomobilde yaz kampanyası!
Airbagden çıkan şoke etti
Airbagden çıkan şoke etti
Togg Avrupa yollarına çıkıyor!
Togg Avrupa yollarına çıkıyor!
Ürün gizlemeye ağır ceza!
Ürün gizlemeye ağır ceza!
Kasko ve trafik sigortası dolandırıcılığına dikkat!
Kasko ve trafik sigortası dolandırıcılığına dikkat!
Satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi?
Satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi?
Daha Fazla Video Göster