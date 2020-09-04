Can Ataklı CHP seçmenine isyan etti! Siz böyle oldukça...

Can Ataklı TELE1 televizyon kanalında yayınlanan sabah kuşağı programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini elekştirmiş gelen tepkiler ardından da geri adım atarak özür dilemişti. Ataklı, o süreçte yaşananlarla ilgili konuştu; "Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken o kanalı izlemeyin' dediler. Eleştiriye tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor.' diyerek sitem etti.