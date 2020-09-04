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Can Ataklı CHP seçmenine isyan etti! Siz böyle oldukça...

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Giriş: 04.09.2020 18:46
Güncelleme:04.09.2020 19:57
Can Ataklı TELE1 televizyon kanalında yayınlanan sabah kuşağı programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini elekştirmiş gelen tepkiler ardından da geri adım atarak özür dilemişti. Ataklı, o süreçte yaşananlarla ilgili konuştu; "Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken o kanalı izlemeyin' dediler. Eleştiriye tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor.' diyerek sitem etti.
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