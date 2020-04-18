Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı |Video

Ünlü söz yazarı ve şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu. Koronavirüs salgını sonrası evine kapanan ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç, ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Ödemeleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıklamıştı. Bugün 2. Sayfa'ya konuk olan Ortaç, 30 milyon liralık evini kime bırakacağını açıkladı.