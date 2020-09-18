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Müge Anlı'dan canlı yayında Aleyna Çakır açıklaması: Bu işin peşini bırakmayacağız!

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Giriş: 18.09.2020 15:50
Güncelleme:18.09.2020 17:13
Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın cinayet şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanlık alanda ölü bulundu. Uygun ailesi bu ölümden Aleyna Çakır cinayetini araştıran deneyimli gazeteci Müge Anlı iddialara canlı yayında yanıt verdi. Olayın "Aleyna Çakır cinayetinin örtülmesi için yaşandığını söyledi "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
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