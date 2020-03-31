Kardeş Payı dizisi yeniden ATV ekranında yayınlanacak! İlk yayın tarihi belli oldu |Video

Kardeş Payı dizisi yeniden ATV ekranında seyircisiyle buluşuyor. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin başrollerini paylaştığı efsane dizi Kardeş Payı yeniden ATV ekranında yayınlanacak. Bir ve ikinci bölümlerin peş peşe yayınlanacağı gün belli oldu. Cuma akşamı saat 20'de özleyenler ve yeniden izlemek isteyenler için KARDEŞ PAYI sizler için ekrana geliyor...