FOX TV sunucusu Fatih Portakal İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yalanını sahiplendi! Vatandaşa hakaret etti |Video

CHP yandaşı medya İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iftirasına çanak tuttu. İETT otobüsüne Fazilet Durağı’ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 kişinin bindiği yalanına sahiplenen gazete ve gazeteciler, vatandaşlara hakaret etti. FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, otobüse binen yolcuları, “militan” olarak suçladı ve “'Allah bunlara akıl fikir versin” diyerek hakaret etti.

FOX TV; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı iddialarını savundu ve Fazilet Durağı'ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 yolcunun bindiği yalanını sahiplendi.



FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu.

Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.