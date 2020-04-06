- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Kerem Alışık’tan hüzünlendiren paylaşım! |Video
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fekeli karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen usta oyuncu Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, Instagram paylaşımıyla hüzünlendirdi.
Babası Sadri Alışık'ı doğum yıldönümünde her yıl olduğunu gibi mezarı başına anmak isteyen Kerem Alışık, koronavirüs nedeniyle töreni iptal etmek zorunda kaldı. Onun yerine Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu mesafelerin sevmeye engel olmadığını hatırlattı.
5 Nisan 1925'te dünyaya gelen Türk sinemasının usta aktörü Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Babasına hitaben mesaj yayınlayan Kerem Alışık, hem babasının hem de annesinin vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti.
İşte Kerem Alışık'ın babasına seslenişi:
"Sevgili Sadri̇ babacığım.. istediğin hayır duamızı eksik etmedik hiç.Sen hep kalbimiz'de hep duamız'da oldun… Mesafenin ne önemi var.. mesafeler sadece dokunmaya engel sevmeye değil ki… Ama biliyorsun babalar farklıdır .. onlar dua gibidir görünmese de dokunur evladına..
İyi ki doğdun iyi ki varsın Sadri̇ Alışık .. Fakat söylemeden geçemeyeceğim; Annem ve sen gittiğinden beri öyle yorgun öyle puslu ve bulutlu bir hüznü taşıyor ki kalbim.. Bıraktığınız bütün mutlulukları harcadım artık yalnız bile değilim… #sadrialışık "
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.