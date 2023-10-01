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"Yıldız Tozu" filmi Erzincan'da gala yaptı

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Giriş: 01.10.2023 21:13
22 Eylül'de beyaz perdede gösterime giren Yıldız Tozu filminin ikinci galası Erzincan'da yapıldı. Filmin minik oyuncularının da katıldığı gala büyük ilgi gördü.
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