Vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizindeki son sahnesi... |Video

Kurtlar Vadisi dizisinin 'Testere Necmi'si, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin ise 'Ünal Bey'i' diziseverler usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu canlandırdığı bu efsane iki karakterle çok sevmişti. Usta oyuncu akciğerlerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Ünlüoğlu'ndan bugün acı haber geldi. 61 yaşında hayata veda eden usta isim son olarak ATV ekranında yayınlanan EDHO dizisinin 139. sezon finali bölümden rol almıştı.