Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu ileri evre akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim Salı günü hayatını kaybetti. Ünlüoğlu için bugün sabah saatlerinde Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenlendi. Ardından Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’ne getirildi. Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sevenleri, ailesi ve sanat camiasından yakın arkadaşları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından ünlü oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.