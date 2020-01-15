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15.01.2020
Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı |Video
Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konan usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle efsane haline gelen Recep Aktuğ vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Aktuğ, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
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