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15.01.2020

Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı |Video

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konan usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle efsane haline gelen Recep Aktuğ vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Aktuğ, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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