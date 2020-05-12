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Sinan Özen yoğun bakımda olan kızının son durumunu açıkladı

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12.05.2020
4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz iki aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Bugüne kadar birçok ameliyat geçiren minik Neva için dua isteyen Özen, kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı
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