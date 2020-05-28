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Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı! Neva için dua istedi |Video

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Giriş: 28.05.2020 11:01
Güncelleme:28.05.2020 11:13
Sinan Özen, 4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Şubat ayında ise ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz birkaç aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Daha önce Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.
Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı!
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