16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Oscar ödül törenlerine Covid-19 engeli! 39 yıl sonra ilk kez ertelendi |Video

Oscar ödül törenlerine Covid-19 engeli! 39 yıl sonra ilk kez ertelendi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 11:08
Güncelleme:16.06.2020 11:08
ABD'de kontrol altına alınamayan koronavirüs salgını Oscar gecesini de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar gecesinin 2021'e ertelendiği belirtildi. Yaşanan bu olayın ardında 39 yıl sonra ödül törenleri ilk kez yapılamadı.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD'de halen devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin Kovid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscara aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

ABD'de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.

Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

Oscar ödül törenlerinde 39 yıl sonra bir ilk...
Oscar ödül törenlerinde 39 yıl sonra bir ilk...
Bozkırın bilge kalemi: Cengiz Aytmatov
Bozkırın bilge kalemi: Cengiz Aytmatov
Ayasofya için kritik tarih belli oldu
Ayasofya için kritik tarih belli oldu
Cahit Zarifoğlu 33. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Cahit Zarifoğlu 33. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Yeni AKM'nin inşasında sona gelindi
Yeni AKM'nin inşasında sona gelindi
İlk soruda joker hakkını kullandı! Pişman oldu
İlk soruda joker hakkını kullandı! Pişman oldu
Gençliğim Eyvah yakında atv'de!
Gençliğim Eyvah yakında atv'de!
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı!
Sinan Özen kızının son durumunu açıkladı!
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım |Video
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım |Video
Sinan Akçıl: Türkiye'nin mücadelesi gurur tablosu
Sinan Akçıl: Türkiye'nin mücadelesi gurur tablosu
Dans videosu olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'
Dans videosu olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'
Daha Fazla Video Göster