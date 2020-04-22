Orhan Gencebay’dan A Haber yayınında ‘Evde Kal’ çağrısı

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay A Haber canlı yayınına bağlanarak ‘Evde Kal’ çağrısı yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sürecinde 40 gündür evde olduğunu söyleyen Gencebay vatandaşları da evde kalmaya davet etti. Evde kalmaktan şikayet etmediğini söyleyen usta sanatçı, bu süreci üretim süreci olarak değerlendirdiğini söyledi. Besteler yaptığını ve bol bol kitap okuduğunu söyledi. Orhan Baba, sevenleri için yeni albüm müjdesini de canlı yayında ilk defa verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı usta müzisyen Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin olduğu bir animasyon videosu paylaşarak 'Evde Kal' çağrısında bulunmuştu.

Animasyonun yayınlanmasının ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Orhan Baba bir kez daha 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

İşte Orhan Gencebay'ın açıklamalarından satır başları;

Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum, duygulandırdılar beni berhudar olsunlar. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aşağı yukarı 45 güne yakın süredir evdeyiz Sevim Hanımla. Devletimiz böyle dedi, böyle karar verildi. Bence bu karar çok doğru bir karardı. Bu korona denen musibet çok daha fazla zarar verebilir ancak tedbir alındıkça mutlaka önüne geçilecek.

DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK BÜYÜK

Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri ve çok büyük tedbirleri var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin tüm kademelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Halkımızı bu kadar güzel düşünmek olurdu ancak. Dünya çapında da takdir alıyoruz. Devletimiz çok güçlü ve çok büyük bir devlettir. Dünyanın her yerine olan sorunu biz çok rahatlıkla aşarız ve aşıyoruz da zaten.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Evde kalmaktan şikayet etmiyorum, ev yuvadır. Ben evde besteler yapıyorum, notalarımı yazıyorum, sazımı çalıyorum, düşünüyorum, üretiyorum, okuyorum. Gün bile yetmeyebiliyor. Ev benim için şu anda bazı konularda yararlı oldu. İnşallah koronadan sonra stüdyoya bu defa kesinlikle girip yeni albümü hazırlayacağım. Daha önce çeşitli nedenlerle yeni albüm sözümü tutamamıştım. Fakat bu defa ksinlikle değişik duygularla geliyorum. Gönül dostlarım birçok bestelerimi farklı bulacaklar.